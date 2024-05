La Soluzione ♚ Vino rosso sardo La soluzione di 8 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : CANNONAU . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. CANNONAU

Significato della soluzione per Vino rosso sardo: La coltivazione di questo vitigno è diffusa in tutta l'isola ma concentrata nelle zone più centrali del territorio. Fino a poco tempo fa non se ne conosceva con certezza l'origine e la maggior parte degli esperti lo riteneva importato dalla penisola iberica. Il Cannonau (altrimenti detto Cannonao), chiamato Tai Rosso in Veneto, Garnacha in spagnolo, Grenache in francese, è il vitigno a bacca nera più diffuso in Sardegna.

Altre Definizioni con cannonau; vino; rosso; sardo; Tipico vino sardo; Un pregiato vino rosso del Veronese; La zona del Piemonte in cui si produce il vino Arneis; Non può soffrire il rosso; Il capoluogo sardo ex squadra di Gigi Riva; Un forte vino rosso sardo;