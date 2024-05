Veste i più piccini

Significato della soluzione per: Veste i piu piccini

Italiano: Sostantivo: abitino m sing (pl.: abitini) . diminutivo di abito. Voce verbale: abitino . terza persona plurale del congiuntivo presente di abitare. terza persona plurale dell'imperativo di abitare. Sillabazione: (sostantivo) a | bi | tì | no. (voce verbale) à | bi | ti | no. Etimologia / Derivazione: vedi abitare .