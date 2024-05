Significato della soluzione per: Si versa al collegio

Un filo di cotone o di spago ben teso tra due punti è un modello materiale che ci può aiutare a capire cosa sia la retta, un ente geometrico immateriale senza spessore e con una sola dimensione. Viene definita da Euclide nei suoi Elementi come un concetto primitivo. La retta è illimitata in entrambe le direzioni, e inoltre contiene infiniti punti, cioè è infinita. La retta o linea retta è uno dei tre enti geometrici fondamentali della geometria euclidea.

Italiano: Aggettivo, forma flessa: retta f sing . femminile di retto. Sostantivo: retta ( approfondimento) f sing (pl.: rette) . (matematica) (geometria) (fisica) ente geometrico privo di spessore e con una sola dimensione. (specifico) linea illimitata formata da una serie ordinata di infiniti punti per un punto passano infinite rette. per due punti passa una ed una sola retta. rette incidenti: si intersecano, hanno un punto in comune.