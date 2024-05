Significato della soluzione per: Il vero nome di buddha

Il romanzo è ispirato liberamente alla vicenda biografica del Buddha, Siddhartha Gautama, anche se il Siddharta protagonista non è il Buddha storico, il quale compare nel libro come personaggio secondario sotto il nome di Gotama, ma un personaggio di fantasia che rappresenta «uno dei tanti Buddha potenziali». Considerato dallo stesso Hesse come un "poema indiano", il romanzo presenta un registro molto originale che unisce lirica ed epica, ma anche narrazione e meditazione, elevazione e sensualità. Siddharta (nell'ultima edizione Adelphi Siddhartha, come nell'originale tedesco) è un romanzo dello scrittore tedesco Hermann Hesse edito nel 1922.

Italiano: Sostantivo: buddismo ( approfondimento) m sing(pl.: buddismi) . (religione) (filosofia) insieme di insegnamenti di natura etica, filosofica e religiosa, diffusi prevalentemente in Asia orientale e meridionale, elaborati nel quinto secolo a.C. dal personaggio storico di Siddharta Gautama, detto Buddha. Sillabazione: bud | dì | smo. Pronuncia: IPA: /bud'dizmo/ . Etimologia / Derivazione: da Budda, appellativo di Gautama Siddhartha che significa l'illuminato, il risvegliato.