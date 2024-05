Dà in uso a pagamento

Significato della soluzione per: Da in uso a pagamento

Il nolo è calcolato, in primo luogo, sulla base della ripartizione dei costi tra noleggiante (armatore) e noleggiatore a seconda del tipo di contratto di utilizzazione. Il nolo marittimo è un contratto di noleggio di nave in base al quale un armatore, in cambio di un corrispettivo pattuito, si obbliga a compiere con una nave determinata uno o più viaggi prestabiliti (noleggio a viaggio), ovvero, entro il periodo di tempo convenuto (noleggio a tempo), i viaggi ordinati dal noleggiatore alle condizioni stabilite dal contratto o dagli usi.

Italiano: Aggettivo: noleggiatore m sing . definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu. Sillabazione: no | leg | gia | tó | re. Pronuncia: IPA: /noledda'tore/ . Etimologia / Derivazione: deriva da noleggiare . Parole derivate: autonoleggiatore.