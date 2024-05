Uno scatto dello stipendio

: In araldica: aumento (araldica) Nella grammatica di alcune lingue indoeuropee: aumento (linguistica) In ostetricia: si definisce in inglese augmentation il processo del travaglio di parto che viene accelerato o potenziato, per mezzo di mezzi artificiali, durante la prima e/o la seconda fase del travaglio stesso In psichiatria: il termine augmentation significa la combinazione di 2 o più farmaci per ottenere un risultato terapeutico migliore, in termini di migliore efficacia; spesso in psichiatria viene inteso come potenziamento farmacologico.

Italiano: Sostantivo: aumento m sing (pl.: aumenti) . crescita reale o figurata di una specifica quantità di beni o di prezzi Sai che è probabile un aumento di prezzo sulla valutazione di un appartamento in vendita proprio per il dettaglio delle informazioni in merito.. (familiare) crescita della cifra d'importo di uno stipendio "Certo... 6 anni senza un vero aumento... Beh, non è proprio l'ideale".