Significato della soluzione per: Titolo abolito in italia

"re, signore, sovrano", dall'antico francese sire, dal latino senior) è un titolo onorifico per i re regnanti del Regno Unito e del Belgio. Durante il medioevo l'onorifico sire era generalmente usato per rivolgersi a un superiore, una persona di importanza o in una posizione di autorità o alla nobiltà in generale. Sire (lett. Storicamente il termine sire ha avuto un utilizzo più esteso. Precedentemente veniva anche usato in Inghilterra, Francia, Italia, Germania e Spagna.

Italiano: Sostantivo: sire m sing . definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu. Sillabazione: sì | re. Etimologia / Derivazione: dal francese antico sire che deriva dal latino senior .