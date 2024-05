Significato della soluzione per: Titoli obbligazionari

D. 652 in materia di "Accertamento generale dei fabbricati urbani, rivalutazione del relativo reddito e formaline del nuovo catasto edilizio urbano", determina che la rendita catastale «costituisce la base per la determinazione, nei modi che saranno stabiliti per legge, del reddito imponibile soggetto alle imposte ed alle sovrimposte». La rendita catastale è un valore che è attribuito ad ogni immobile, sia ai fabbricati che ai terreni. L'articolo 23 del R. La rendita è quella media ordinaria che l'immobile è capace di produrre per sua natura, indipendentemente da quello che poi concretamente produce. 13, aprile 1939, n.

Italiano: Sostantivo, forma flessa: rendite . plurale di rendita. Sillabazione: rèn | di | te. Etimologia / Derivazione: deriva da rendita . Sinonimi: entrate, proventi, utili; redditi.