tessuti pregiati

La grafia attuale del nome è del 1928; prima di quella data era noto come Cette (anche in occitano con Ceta o Ceto). Sète (AFI: [st], in occitano Seta) è un comune francese di 43 139 abitanti del dipartimento dell'Hérault, in Occitania. . Sète è il secondo porto per importanza della Francia sul Mediterraneo dopo Marsiglia.

Italiano: Sostantivo: sete ( approfondimento) f inv . (fisiologia) (medicina) bisogno di bere per reidratarsi. (senso figurato) desiderio ardente. Sillabazione: sé | te. Pronuncia: IPA: /'sete/ . Etimologia / Derivazione: dal latino sitis . Citazione: Sinonimi: arsura. desiderio di bere, gola secca, secchezza. (per estensione) (di piante, terra) siccità, aridità. (senso figurato) voglia, desiderio, ingordigia, passione, smania, brama, bramosia, fame, avidità, cupidigia.