La temperatura ideale

: In psicologia, il flusso (in inglese flow), o esperienza ottimale (spesso citato come trance agonistica nel linguaggio sportivo), è uno stato di coscienza in cui la persona è completamente immersa in un'attività. Questa condizione è caratterizzata da un totale coinvolgimento dell'individuo: focalizzazione sull'obiettivo, motivazione intrinseca, positività e gratificazione nello svolgimento di un particolare compito.

Italiano: Aggettivo: ottimale m e f sing (pl.: ottimali) . che riguarda una condizione particolarmente favorevole alla verifica di un fatto. Sillabazione: ot | ti | mà | le. Pronuncia: IPA: /otti'male/ . Etimologia / Derivazione: derivazione di ottimo . Sinonimi: migliore, ideale, ottimo, perfetto. Contrari: peggiore, pessimo. Parole derivate: subottimale. Termini correlati: ottimo.