Significato della soluzione per: Ai suoi banchi si fa il check in

. Un aeroporto è un'infrastruttura attrezzata per il decollo e l'atterraggio di aeromobili, per il transito dei relativi passeggeri e del loro bagaglio, per il ricovero e il rifornimento dei velivoli.

Italiano: Sostantivo: aeroporto ( approfondimento) m sing (pl.: aeroporti) . (architettura) (edilizia) (aeronautica) (ingegneria) infrastruttura preposta per il decollo e l'atterraggio di aeromobili dovete presentarvi in aeroporto almeno un'ora e mezza prima della partenza.. Sillabazione: a | e | ro | pòr | to. Pronuncia: IPA: /aero'prto/ . Etimologia / Derivazione: composto di aero- e porto .