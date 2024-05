Significato della soluzione per: Stuoli di armati

L'organizzazione in tempo di guerra fu avviata il 27 settembre 1939, resistette attivamente e combatté l'occupazione tedesca a Varsavia fino al 18 gennaio 1945 e contribuì alle operazioni di resistenza dello Stato segreto polacco. Schiere grigie (in polacco Szare Szeregi) era il nome in codice usato dall'associazione scout polacca (in polacco Zwiazek Harcerstwa Polskiego o ZHP) per le proprie attività segrete durante la seconda guerra mondiale.

Italiano: Sostantivo, forma flessa: schiere f pl . plurale di schiera. Sillabazione: schiè | re. Etimologia / Derivazione: vedi schiera . Sinonimi: (di soldati) legioni, manipoli, falangi, drappelli, squadre, squadroni, battaglioni, compagnie, reggimenti, corpi, contingenti. file, colonne, linee, ordini. (di persone) gruppi, moltitudini, masse, folle, comitive, branchi, frotte, torme, storme, stuoli, sciami , orde.