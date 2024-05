Significato della soluzione per: Strappare una persona dal suo ambiente

È la seconda area asiatica per importanza e dimensione della produzione dell'oppio dopo la zona della mezzaluna d'oro, che ha il suo centro di maggior produzione in Afghanistan. Il Triangolo d'oro è la zona montuosa compresa fra il Myanmar (ex Birmania), il Laos e la Thailandia avente una superficie di circa 390 000 km². Tra le maggiori località della zona vi sono Kengtung nella Birmania orientale, Ban Houayxay nel Laos settentrionale e Chiang Rai, Chiang Mai e Mae Hong Son nel nord della Thailandia.

Italiano: Verbo: Transitivo: sradicare (vai alla coniugazione) . (botanica) svellere una pianta con le sue radici. Sillabazione: sra | di | cà | re. Pronuncia: IPA: /zradi'kare/ . Etimologia / Derivazione: dal latino exradicare . Citazione: Sinonimi: strappare, togliere, levare, divellere, svellere, sbarbare, estrarre. (senso figurato) (da un ambiente) allontanare. (senso figurato) (un pregiudizio, un vizio) cancellare, eliminare, annullare, abolire, distruggere, annientare, sopprimere, rimuovere, estirpare.