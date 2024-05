Vi stagiona un pecorino

: La fossa, la cui forma dall'alto descrive un leggero arco lungo circa 2500 km, si trova in corrispondenza dell'incontro di due placche tettoniche in una zona di subduzione, più precisamente dove la placca del Pacifico si insinua sotto la placca delle Filippine; nei pressi della fossa, così come di tutte le altre fosse sottomarine, sono presenti diversi vulcani sottomarini. La fossa delle Marianne è la più profonda depressione oceanica conosciuta al mondo, localizzata nella zona nord-occidentale dell'Oceano Pacifico a est delle isole Marianne, a 11° 21' nord di latitudine e 142° 12' est di longitudine, tra Giappone a nord, Filippine a ovest e Nuova Guinea a sud; il suo punto più profondo, l'abisso Challenger, si trova a circa 11000 m sotto il livello del mare.

Italiano: Sostantivo: fossa f sing (pl.: fosse) . (geologia) avvallamento naturale del terreno. avvallamento artificiale del terreno, frutto di un lavoro di scavo. la buca in cui si seppelliscono i morti i caduti sono stati sepolti nella fossa comune.. (geografia) zona in cui il fondale oceanico è più profondo la fossa delle Marianne è il punto più profondo dell'oceano Pacifico.. Sillabazione: fòs | sa.