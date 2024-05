Significato della soluzione per: Smussate accorciate

Priscilla Presley, George Kennedy, O. J. Il film è interpretato da Leslie Nielsen nella parte del maldestro poliziotto Frank Drebin. È ispirato alla serie tv ideata dal regista con il fratello Jerry e Jim Abrahams, già creatori di L'aereo più pazzo del mondo (1980). Simpson e Ricardo Montalbán compaiono in ruoli secondari. Una pallottola spuntata (The Naked Gun: From the Files of Police Squad!) è un film comico del 1988 diretto da David Zucker.

Italiano: Aggettivo, forma flessa: spuntate m pl . femminile plurale di spuntare. Voce verbale: spuntate . seconda persona plurale dell'indicativo presente di spuntare. seconda persona plurale dell'imperativo di spuntare. participio passato femminile plurale di spuntare. Sillabazione: spun | tà | te. Etimologia / Derivazione: vedi spuntare . Sinonimi: smussate, arrotondate, accorciate, tronche, mozzate, mozze.