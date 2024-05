Significato della soluzione per: Un seguace della dottrina di lao tze

C. ), sia la religione taoista, istituzionalizzatasi come tale all'incirca nel I secolo d. C. Il taoismo o daoismo, ( pinyin: dàojiào, "dottrina del Tao") designa le dottrine a carattere filosofico e mistico, esposte principalmente nelle opere attribuite a Laozi e Zhuangzi (composte tra il IV e III secolo a. , non possiede un insegnamento fondamentale come il confucianesimo o un credo e pratica unitari.

Giapponese (Scrittura romaji): Sostantivo: goon (hiragana ) . : categoria di on'yomi (), approssimazione giapponese della pronuncia cinese originale.. : (buddismo) sinonimo di (goun): skandha, uno dei cinque attributi che costituiscono la personalità di un individuo.. : (musica) sinonimo di (goin): i 5 suoni base nella tradizione taoista Wu Xing.. : favore ricevuto; premio che si dona o riceve.