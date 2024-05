Significato della soluzione per: Riscuote il pedaggio in autostrada

Ancora una volta in questo romanzo Camilleri si fa attrarre dal mito della cultura greca che si è trasfuso in quella sua siciliana, emergendo nei sentimenti e nelle situazioni di quest'ultimo racconto che narra di una tentata metamorfosi. Il casellante è un romanzo di Andrea Camilleri pubblicato nel giugno 2008 dall'editore Sellerio. Riprendendo il filo iniziato con Maruzza Musumeci, la donna che diventa sirena ne Il casellante si narrerà di quella che tenterà di trasformarsi in albero.

Italiano: Sostantivo: casellante m sing(pl.: casellanti) . definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu. Sillabazione: ca | sel | làn | te. Pronuncia: IPA: /kasel'lante/ . Etimologia / Derivazione: deriva da casello .