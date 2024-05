Il riposino del bambino

: La più famosa ninna nanna è sicuramente il lied Wiegenlied di Johannes Brahms, scritto dal compositore tedesco per una certa Berta Faber in occasione della nascita del suo secondo figlio. Una ninna nanna è una melodia rasserenante cantata ai bambini per farli addormentare. Ninna nanne scritte da famosi compositori di musica classica prendono il nome di berceuse, che è il termine francese per ninna nanna. L'idea alla base della ninna nanna è che un canto eseguito da una voce familiare induce i bambini ad addormentarsi. Ninna nanne si trovano nella cultura popolare di tutti i popoli.

Italiano: Voce verbale: ninna . terza persona singolare dell'indicativo presente di ninnare. seconda persona singolare dell'imperativo di ninnare. Etimologia / Derivazione: vedi ninnare .