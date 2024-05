riparare aggiustare

: Il carbone attivo è un materiale contenente principalmente carbonio amorfo e avente una struttura altamente porosa ed elevata area specifica (cioè elevata area superficiale per unità di volume). Grazie all'elevata area specifica il carbone attivo è in grado di trattenere al suo interno molte molecole di altre sostanze, potendo accomodare queste molecole sulla sua estesa area superficiale interna; in altre parole, il carbone attivo è un materiale che presenta elevate capacità adsorbenti grazie alla sua gerarchia interna.

Italiano: Verbo: Transitivo: accomodare (vai alla coniugazione) . rimettere in buono stato un oggetto rovinato accomodare un abito.. (senso figurato) risolvere. disporre in maniera adeguata, impiegare accomodare il terreno.. di persona, collocarla, darle una sistemazione, alloggiare, sistemare accomodare la figlia ad un uomo (darla in sposa).. fornire. Intransitivo: accomodare . fare comodo.