Ricevute con piacere

: In questo significato può ritenersi sinonimo di antipatia, avversione verso qualcuno o qualcosa. . Nel linguaggio comune, la parola viene utilizzata per indicare una forte avversione per situazioni o persone non gradite. Idiosincrasia è un termine usato in campo medico, linguistico e di altre discipline, avente anche un uso comune.

Italiano: Aggettivo, forma flessa: gradite f pl . femminle plurale di gradito. Voce verbale: gradite . participio passato plurale femminile di gradire. seconda persona plurale dell'indicativo presente di gradire. seconda persona plurale dell'imperativo presente di gradire. Sillabazione: gra | dì | te . Etimologia / Derivazione: vedi gradito. Sinonimi: benaccette, accettate, apprezzate, piacevoli, gradevoli, care, amate, benvenute, benvolute, accette, grate.