restituite

: Il dollaro statunitense (il simbolo: $, il codice ISO 4217: USD; in inglese: United States dollar, ma chiamato informalmente anche dollar, American dollar o semplicemente buck in patria) è la valuta ufficiale degli Stati Uniti d'America. Originariamente era ulteriormente suddiviso in 1 000 mill, utilizzati fino a quando la seconda guerra mondiale non rese l'alluminio troppo costoso per essere utilizzato come metallo da conio (e l'inflazione crescente li rese di valore insignificante). Il dollaro è diviso in 100 centesimi. È anche utilizzato come valuta di riserva al di fuori della nazione.

Italiano: Sostantivo, forma flessa: rese f pl . plurale di resa. Voce verbale: rese . terza persona singolare dell'indicativo passato remoto di rendere. participio passato femminile plurale di rendere. Sillabazione: ré | se. Etimologia / Derivazione: (sostantivo) vedi resa. (voce verbale) vedi rendere. Varianti: (terza persona singolare dell'indicativo passato remoto di rendere) rendé, rendette.