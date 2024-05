Rende penosa la vita

: La felicità è lo stato d'animo (sentimento) positivo di chi ritiene soddisfatti i propri desideri. L'etimologia fa derivare felicità dal latino felicitas, deriv. La nozione di felicità intesa come condizione (più o meno stabile) di soddisfazione totale, occupa un posto di rilievo nelle dottrine morali dell'antichità classica, tanto è vero che si usa indicarle come dottrine etiche eudemonistiche (dal greco eudaimonìa solitamente tradotto come "felicità"). felix, -icis, "felice", la cui radice "fe-" significa abbondanza, ricchezza, prosperità.

Italiano: Sostantivo: infelicità ( citazioni) f sing (pl.: infelicità) . definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu. Sillabazione: in | fe | li | ci | tà. Etimologia / Derivazione: dal latino infelicitas . Citazione: Sinonimi: afflizione, disperazione, dispiacere, dolore, mestizia, sconforto, sofferenza, tristezza. avversità, disgrazia, pena, sciagura, tribolazione. inopportunità, sconvenienza.