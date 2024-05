Significato della soluzione per: Relativo al diritto

Il diritto, inteso in un senso oggettivo, è il sistema delle norme giuridiche presenti in un ordinamento giuridico ovvero può indicare le norme regolanti un suo settore particolare, quindi inteso come una determinata disciplina, ma lo stesso termine, in un senso soggettivo, è un sinonimo di potere o facoltà; estesivamente, tale termine indica, perciò, anche la giurisprudenza. .

Italiano: Aggettivo: giuridico m sing . (storia) (filosofia) (politica) (diritto) che riguarda il diritto l'ordinamento giuridico è basato sulla costituzione.. falso giuridico: disconoscere uno stesso ordinamento apparentemente fatto concordemente, la cui conseguenza risulta una condizione di posizioni "ambigue" o perlomeno transitorie (gergalmente detto anche "vuoto legislativo"). Sillabazione: giu | rì | di | co.