Significato della soluzione per: Reca la presente

I. The Notorious B. Considerato uno dei più grandi rapper della storia, se non il più grande al pari solo di Tupac Shakur, Eminem e Nas, è cresciuto a Bedford-Stuyvesant, nel borough di Brooklyn, a New York negli anni ottanta, periodo in cui il consumo e la diffusione di crack fecero registrare il loro picco massimo. G. , pseudonimo di Christopher George Latore Wallace, conosciuto anche con gli pseudonimi di Biggie, Biggie Smalls e Big Poppa (New York, 21 maggio 1972 – Los Angeles, 9 marzo 1997), è stato un rapper statunitense.

Italiano: Sostantivo: latore m sing (pl.: latori) . colui incaricato di recapitare una lettera, un biglietto e simili. persona che trasporta una bandiera o uno stendardo. Sillabazione: la | tó | re. Etimologia / Derivazione: dal latino latum cioè portato .