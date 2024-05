: . Le aquile (Aquila Brisson, 1760) sono un genere di uccelli rapaci della famiglia Accipitridae.

Italiano: Sostantivo: aquila ( approfondimento) f sing (pl.: aquile) . (zoologia) (ornitologia) grande uccello rapace, la sua classificazione scientifica è Aquila ( tassonomia) l'aquila è un rapace ed è il volatile che vola più in alto. Zeus si trasforma in aquila per afferrare il bel Ganimede.. (senso figurato) individuo molto intelligente. (araldica) figura araldica che rappresenta in forma convenzionale, e non naturalistica, un'aquila vista di fronte, con le ali spiegate, la testa rivolta verso la destra dello scudo (a sinistra dell'osservatore).