Significato della soluzione per: Rammaricato

In tipografia il termine corretto è rientro. Nell'ambito della programmazione, l'indentazione è una convenzione utilizzata per esprimere al meglio la struttura di un codice sorgente. L'indentazione (o indentatura) è l'inserimento di una certa quantità di spazio vuoto all'inizio di una riga di testo. Si tratta di un requisito non obbligatorio per molti linguaggi di programmazione e viene spesso messo in secondo piano.

Italiano: Aggettivo: spiacente m e f sing(pl.: spiacenti) . definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu. Voce verbale: spiacente . participio presente di spiacere. Sillabazione: spia | cèn | te. Pronuncia: IPA: /spja'tnte/ . Etimologia / Derivazione: deriva da spiacere . Sinonimi: dispiaciuto, mortificato, desolato, addolorato, amareggiato, dolente, rammaricato, afflitto, avvilito, umiliato.