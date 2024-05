Rametto da trapianto

: La talea è un frammento di una pianta appositamente tagliato e sistemato nel terreno o nell'acqua per rigenerare le parti mancanti, dando così vita ad un nuovo esemplare. Si tratta di un metodo di riproduzione che sfrutta le enormi proprietà rigenerative dei vegetali, in particolare quella di differenziare il tessuto indifferenziato (meristematico); un organismo vegetale è, in generale, in grado di rigenerare parti perdute molto più facilmente di un organismo animale (totipotenza delle cellule vegetali). Il più delle volte si tratta di un rametto destinato a radicarsi.

Italiano: Sostantivo: talea ( approfondimento) f sing (pl.: talee) . (botanica) piccolo ramoscello tagliato da alcune piante ed avente almeno una gemma, che, una volta piantato, forma le radici, dando origine ad una nuova pianta. Sillabazione: tà | le | a o ta | lè | a . Pronuncia: IPA: /'talea/ o IPA: /ta'la/ . Etimologia / Derivazione: dal latino talea . Sinonimi: propaggine, margotta, barbatella, magliolo.