Significato della soluzione per: Pungente sarcastica

È stato pubblicato come quarto singolo dell'album nel 1996. Ironic è un brano scritto da Alanis Morissette e Glen Ballard per il terzo album della cantautrice statunitense-canadese Morissette Jagged Little Pill del 1995. . È considerata una canzone simbolo degli anni '90.

Italiano: Aggettivo, forma flessa: ironica f . . femminile di ironico. Sillabazione: i | rò | ni | ca. Etimologia / Derivazione: vedi ironico.