Significato della soluzione per: Puliti con acqua

I tessuti fatti di modal non si sfibrano; rispetto al cotone, si restringono e scoloriscono più difficilmente. Sono lisci, soffici e, se lavati in acque dure, non trattengono i minerali come il calcare sulla superficie trattata. Modal è una fibra prodotta a partire dagli anni sessanta dalla polpa di legno degli alberi di faggio; è sostanzialmente una varietà del rayon, una fibra rigenerata dalla cellulosa.

Italiano: Voce verbale: lavati . participio passato maschile plurale di lavare. Etimologia / Derivazione: vedi lavare .