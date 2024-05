Significato della soluzione per: Prosciugare un terreno

Il termine idropisìa o idrope, per quanto sinonimo di edema, indica l'accumulo del liquido sieroso in una cavità del corpo, solitamente quella peritoneale. L'edema (dal greco dµa, òidema, "gonfiore") è un accumulo di liquidi negli spazi interstiziali dell'organismo. L'edema può interessare una zona circoscritta, come per esempio una gamba, oppure può essere generalizzato se si manifesta in tutto l'organismo.

Italiano: Verbo: Transitivo: drenare (vai alla coniugazione) . (idraulica) asportare l'acqua da un terreno allagato. (medicina) ripulire una ferita o una parte del corpo da liquidi fisiologici. (economia) accumulare capitali per nuovi investimenti. Sillabazione: dre | nà | re. Pronuncia: IPA: /dre'nare/ . Etimologia / Derivazione: dal francese drainer , che deriva dall’inglese (to) drain cioè "prosciugare, scolare" (fonte Treccani); dal latino drenatibus - verbo transitivo - ciò che drena, ciò che accumula .