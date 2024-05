Si prepara con il pancarrè

: Il toast, pane tostato o tosto, è un tipo di pane in cassetta tagliato a fette, che viene tostato con del calore secco, generalmente all'interno di un elettrodomestico specifico, detto tostapane. La tostatura lo rende croccante e piacevole al gusto. Il pane viene poi servito con burro, e marmellata a parte durante la prima colazione oppure come antipasto insieme ad ingredienti salati a piacere (burro, formaggio, prosciutto, tacchino, salmone, caviale, foie gras ecc.

Italiano: Sostantivo: toast m inv . (forestierismo) (gastronomia) tramezzino generalmente imbottito con salumi e formaggi e abbrustolito in un tostapane per pranzo ho mangiato solo un toast. con prosciutto e formaggio, il toast classico con aggiunta pomodori crudi a fettine è un must.. Sillabazione: toast. Pronuncia: IPA: /'tst/ . Etimologia / Derivazione: dall'inglese toast dal medesimo significato, a sua volta derivante dal francese antico tostee cioè "tostato" .