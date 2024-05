Significato della soluzione per: Il piero che cantava con i litfiba

Ha vinto tre volte il Premio Lunezia, nel 2004, nel 2014 e nel 2020. Piero Pelù, all'anagrafe Pietro Pelù (Firenze, 10 febbraio 1962), è un cantautore italiano. Oltre che per l'attività artistica è conosciuto per l'impegno politico profuso attraverso la musica, i testi delle sue canzoni, i concerti e gli atteggiamenti che mostra in pubblico. È cofondatore del gruppo rock Litfiba. È considerato uno dei più amati e influenti rocker della musica italiana.

