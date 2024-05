Significato della soluzione per: Pieni zeppi

Possono essere di origine naturale o derivati per idrogenazione di acidi grassi insaturi. Gli acidi grassi saturi (chiamati anche con l'acronimo SFA, dall'inglese Saturated Fatty Acids) sono quegli acidi grassi costituiti da una catena carboniosa satura formata unicamente da legami singoli C-C. In natura esistono numerose forme di acidi grassi saturi che differiscono tra loro per il numero di atomi di carbonio della molecola, i quali partendo dai tre atomi dell'acido propionico giungono fino all'acido esatriacontanoico che possiede una catena di 36 atomi di carbonio e oltre, se si considerano i prodotti di sintesi artificiale.

Italiano: Aggettivo, forma flessa: saturi m pl . plurale di saturo per dimagrire è utile ridurre i cibi ricchi di grassi saturi e zuccherati a favore di cibi ricchi di fibre (cereali integrali, legumi, verdura, frutta).. Voce verbale: saturi . seconda persona singolare dell'indicativo presente di saturare. prima persona singolare del congiuntivo presente di saturare. seconda persona singolare del congiuntivo presente di saturare.