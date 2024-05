Un pezzo da eseguire

: Brano – parte di un'opera letteraria Brano – composizione musicale, o parte della stessa.

Italiano: Sostantivo: brano m sing (pl.: brani) . pezzo strappato a forza, di carne o stoffa. (per estensione) frammento di qualcosa. (per estensione) frammento di scritto altrui allegato nei propri scritti. (musica) opera musicale o letteraria, intera o in parte Questo brano di Schubert mi piace tanto... Sillabazione: brà | no. Pronuncia: IPA: /'brano/ . Etimologia / Derivazione: dal francese antico braon ossia "pezzo di carne" (fonte Treccani).