Significato della soluzione per: Pesce d aprile

. Uno scherzo (o burla o anche beffa) è una situazione creata per produrre un effetto umoristico o comico prendendosi gioco di qualcuno, oppure è un semplice parlare per il gusto del divertimento, senza dare l'importanza normale alle parole.

Italiano: Sostantivo: scherzo ( approfondimento) m sing (pl.: scherzi) . azione dello scherzare fece più scherzi sapendo che prima o poi l'avrebbero smascherato.. giocare con parole o concetti rispetto a qualcuno e/o qualcosa, in modo veritiero o con falsità, spesso per giungere ad un apparente consenso ma anche per ferire e/o imbrogliare quello scherzo permise di capire la natura della loro amicizia.