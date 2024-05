La notte più buia

Significato della soluzione per: La notte piu buia

I suoi altri ruoli per cui è stata nominata sono Non si uccidono così anche i cavalli (1969), Giulia (1977), Sindrome cinese (1979), Sul lago dorato (1981) e Il mattino dopo (1986). Jane Seymour Fonda (New York, 21 dicembre 1937) è un'attrice, produttrice cinematografica, attivista e modella statunitense. Ha vinto due Premi Oscar come miglior attrice protagonista: uno nel 1972 per Una squillo per l'ispettore Klute e un altro nel 1979 per Tornando a casa.

Italiano: Aggettivo, forma flessa: fonda f sing . femminile singolare di fondo. Sostantivo: fonda f . (marina) zona del mare dove una o più navi possono attraccare. Voce verbale: fonda . prima persona singolare del congiuntivo presente di fondere. seconda persona singolare del congiuntivo presente di fondere. terza persona singolare del congiuntivo presente di fondere. terza persona singolare dell'imperativo di fondere.