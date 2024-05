Noiosa per l uniformità

Significato della soluzione per: Noiosa per l uniformita

In analisi spesso si parla di funzioni monotone crescenti e monotone decrescenti, la teoria degli ordini invece preferisce i termini monotona e antitona oppure che conserva l'ordine (order-preserving) e che inverte l'ordine (order-reversing). In matematica, una funzione monotòna è una funzione che mantiene l'ordinamento tra insiemi ordinati. Queste funzioni sono state dapprima definite in analisi e successivamente sono state generalizzate nell'ambito più astratto della teoria degli ordini. I concetti di monotonia nelle due discipline sono in effetti gli stessi, anche se la terminologia è un po' differente.

Italiano: Aggettivo, forma flessa: monotona f sing . femminile di monotono. Sillabazione: mo | nò | to | na. Etimologia / Derivazione: vedi monotono . Sinonimi: monocorde, ripetitiva, uniforme, ripetuta, invariata, noiosa, tediosa, piatta, insistente, ossessiva. (persona o situazione...) noiosa. Contrari: varia, molteplice, multiforme, interessante. (per estensione) vitale, rivitalizzante.