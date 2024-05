Significato della soluzione per: Narrazioni epiche

I testi sono in prosa, con all'interno alcune stanze di poesia scaldica o in stile eddico racchiuse nel testo. Una saga (dall'omofona parola in islandese, al plurale sogur) è, nell'accezione originaria, una raccolta di storie in prosa che riguardano antichi popoli scandinavi, tribù germaniche, i primi viaggi vichinghi, le migrazioni verso l'Islanda, e le faide di dinastie islandesi. La maggior parte di esse è stata scritta in norreno.

Italiano: Sostantivo, forma flessa: saghe f pl . (letteratura) plurale di saga. Sillabazione: sà | ghe. Etimologia / Derivazione: vedi saga .