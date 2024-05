La moneta che non circola più in Italia

: ; codice ITL; abbreviata anche come £ o Lit. Utilizzata come unità di conto già nell'VIII secolo la lira fu coniata per la prima volta in Italia nel 1472 dalla Repubblica di Venezia. ) è stata la valuta ufficiale dell'Italia dal 1861 al 2002, quando, con l'introduzione dell'euro, ha definitivamente cessato di avere corso legale; una lira era suddivisa in 100 centesimi. Entrata poi in uso nella gran parte degli Stati preunitari, continuò ad essere coniata in varie forme, fino a quando, nel 1806, il Regno d'Italia napoleonico adottò come valuta ufficiale la lira italiana secondo un sistema decimale bimetallico. La lira italiana (simbolo: L.

Italiano: Sostantivo: lira ( approfondimento) f (pl.: lire) . (numismatica) unità monetaria dell'Italia fino all'entrata in vigore dell'euro nel 2002 nel 2001 per comprare 1 dollaro statunitense servivano 1800 lire. lira pesante, moneta italiana degli anni ottanta, mai entrata in circolazione, di valore pari a mille lire dell'epoca.. (economia) unità monetaria di alcuni paesi dell'Asia sudoccidentale.