Significato della soluzione per: Momenti storici

Talvolta alcune ricerche denominano questo evento come Excess post-exercise energy expenditure (EPEE), cioè dispendio energetico in eccesso post-allenamento, riferendosi nello specifico al consumo energetico piuttosto che a quello di ossigeno. EPOC, acronimo di Excess Postexercise Oxygen Consumption (volgarmente detto "afterburn"), traducibile in italiano come Consumo di ossigeno in eccesso post-allenamento, è l'indice di misurazione dell'aumento del consumo di ossigeno a seguito della intensa attività, destinato a soddisfare il "debito di ossigeno" del corpo.

Italiano: Sostantivo, forma flessa: epoche f pl . plurale di epoca il cenozoico viene organizzato in sette epoche: paleocene, eocene, oligocene, miocene, pliocene, pleistocene, olocene .. Sillabazione: è | po | che. Etimologia / Derivazione: vedi epoca . Sinonimi: periodi, ere, evi, età, fasi, tempi, spazi di tempo, momenti storici, secoli. Contrari: istanti, attimi, momenti. eternità.