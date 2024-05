Significato della soluzione per: Misurato sostenuto

Gli autori del programma erano Italo Terzoli e Bernardino Zapponi. L'amico del giaguaro, presentato da Corrado con la partecipazione di Gino Bramieri, Marisa Del Frate, Raffaele Pisu, e con Roberto Villa, è stato un programma televisivo trasmesso dal programma nazionale della Rai, la futura Rai 1, dal 1961 al 1964 ed è considerato un cult degli anni sessanta. Furono trasmesse 19 puntate nel 1961 (dal 20 maggio al 30 settembre), 17 nel 1962 (dal 30 giugno al 27 ottobre) e 8 nel 1964 (dal 18 luglio al 12 settembre).

Italiano: Aggettivo: compassato m sing . misurato attentamente e con precisione, moderato gli diede una risposta compassata.. (per estensione) eccessivamente controllato, in modo non spontaneo aveva movenze compassate.. detto di qualcuno dotato di autocontrollo, flemmatico nelle situazioni mondane è sempre compassato.. (antico) misurato con il compasso. Voce verbale: compassato . participio passato di compassare.