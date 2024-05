Significato della soluzione per: Il maggiore tra due omonimi

. Senior è un termine della lingua latina che significa "più anziano".

Italiano: Aggettivo: senior (pl.: seniores) . individuo di maggiore età, più vecchio, più anziano, fra omonimi, in un gruppo o famiglia. (sport) in vari sport è una categoria di atleti superiore in livello tecnico o semplicemente in età maggiore. (americano) ingegnere o dirigente di età ed esperienza, ovvero di qualità sorprendenti. (arcaico) negli antichi romani, uomo con età dai 46 ai 60 anni, richiamabile a servire nell'esercito come riserva.