Significato della soluzione per: Magazzino per cereali

Italiano: Sostantivo: silo ( approfondimento) m sing(pl.: sili) . definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu. Sillabazione: sì | lo. Pronuncia: IPA: /'silo/ . Etimologia / Derivazione: dallo spagnolo silo .