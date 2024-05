Significato della soluzione per: Lunga repubblica sudamericana

Ha come capitale Santiago del Cile. Il Cile (in spagnolo: Chile), ufficialmente Repubblica del Cile (in spagnolo: República de Chile), è uno Stato situato nell'estremo sud-ovest del continente americano. Si estende su un lungo e stretto lembo di terra tra l'Oceano Pacifico e la Cordigliera delle Ande, con una superficie totale di 765625 km², comprensiva di territori insulari nell'Oceano Pacifico: delle Isole Juan Fernández, Sala y Gómez, Isole Desventuradas e l'Isola di Pasqua.

Italiano: Nome proprio: Cile ( approfondimento) . (toponimo) stato dell'America meridionale, la cui capitale è Santiago del Cile; confina con il Perù a nord, la Bolivia a nord-est e l'Argentina ad est, e si affaccia ad ovest sull'Oceano Pacifico. Sillabazione: Cì | le. Pronuncia: IPA: /'tile/ . Etimologia / Derivazione: Etimologia mancante. Se vuoi, aggiungila tu. .