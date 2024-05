Importante città del Belgio bagnata dalla Mosa

Significato della soluzione per: Importante citta del belgio bagnata dalla mosa

La città è anche il quinto comune più popolato del Belgio dopo Bruxelles, Anversa, Gand e Charleroi. La popolazione ammonta a circa 195 000 abitanti (600 000 considerando l'agglomerato urbano). Liegi (in francese: Liège, in vallone: Lidje, in olandese: Luik, in tedesco: Lüttich) è una città francofona del Belgio, capoluogo dell'omonima provincia nella Vallonia. Per numero di abitanti, Liegi è la prima area urbana della Vallonia e la terza del Belgio, dopo gli agglomerati di Bruxelles e Anversa.

Italiano: Nome proprio: Spa ( approfondimento) . comune belga situato nella provincia di Liegi, famoso per le sue acque termali..