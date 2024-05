Significato della soluzione per: Un grande marcel della letteratura d oltralpe

La sua vita si snoda nel periodo compreso tra la Comune di Parigi e gli anni immediatamente successivi alla prima guerra mondiale; la trasformazione della società francese in quel periodo, con la crisi dell'aristocrazia e l'ascesa della borghesia durante la Terza Repubblica francese, trova, nell'opera maggiore di Proust, un'approfondita rappresentazione del mondo dell'epoca in questione. Valentin Louis Georges Eugène Marcel Proust (['prust]; in francese: [masl pust]; Parigi, 10 luglio 1871 – Parigi, 18 novembre 1922) è stato uno scrittore, saggista, critico letterario e poeta francese, la cui opera più nota è il monumentale romanzo Alla ricerca del tempo perduto (À la recherche du temps perdu) pubblicato in sette volumi tra il 1913 e il 1927.

Italiano: Sostantivo: pensiero ( approfondimento) m sing (pl.: pensieri) . (filosofia) (psicologia) formazione di idee e concetti da parte della mente il tuo pensiero è molto limitato. tratteremo i fondamenti filosofici del pensiero occidentale.. il prodotto dell'attività di pensare, inteso come un continuo o come un'unità singola possiamo leggere nel suo pensiero. ecco una raccolta di pensieri di Proust.