Significato della soluzione per: Gli attori sul set

) che partecipa ad una produzione cinematografica o teatrale Cast – comune francese Cast – in informatica, la conversione esplicita tra differenti tipi di dato CAST (Centro per un appropriato sviluppo tecnologico) – organizzazione non governativa italiana Cast – gruppo musicale inglese britpop Cast – gruppo musicale messicano neoprogressive Kristin Cast – scrittrice statunitense. Cast – l'insieme delle persone (attori, tecnici, produttori ecc.

. Italiano: Sostantivo: cast ( approfondimento) m . (forestierismo) (teatro) (cinematografia) insieme di attori che recitano in uno spettacolo. Sillabazione: Lemma non sillababile . Pronuncia: Pronuncia mancante. Se vuoi, aggiungila tu. . Etimologia / Derivazione: dall'inglese "to cast" ovvero assegnare una parte . Sinonimi: attori, complesso (artistico), compagnia, équipe, interpreti, troupe.