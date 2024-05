Significato della soluzione per: Gare di navigazione senza motore

La vela è uno sport nautico, che consiste nella pratica sportiva della navigazione a vela, detta anche semplicemente velismo, benché la propulsione a vela accomuni molti sport anche molto differenti fra loro (quali ad es. Lo sport della vela si distingue dagli altri sport velici perché richiede l'uso di imbarcazioni (che possono essere di dimensioni estremamente ridotte, come nel caso delle tavole a vela, o estremamente grandi, come nel caso delle competizioni fra maxi yacht o multiscafi). : il volo a vela, l'aquilonismo, lo snowkiting, etc. ).

Tedesco: Sostantivo: Segelsport m . (sport) velismo.