Significato della soluzione per: Fatto per finta

L'annegamento simulato (in inglese waterboarding) è una forma di tortura consistente nell'immobilizzare un individuo in modo che i piedi si trovino più in alto della testa, e versargli acqua sulla faccia in modo che, entrando dagli orifizi respiratori, stimoli il riflesso faringeo che provoca l'effetto di annegamento. .

Italiano: Aggettivo: simulato m sing . definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu. Voce verbale: simulato . participio passato maschile singolare di simulare. Sillabazione: si | mu | là | to. Pronuncia: IPA: /simu'lato/ . Etimologia / Derivazione: vedi simulare . Sinonimi: finto, falso, bugiardo, insincero, menzognero, inscenato, ostentato, forzato, affettato. riprodotto, ricreato, ricostruito; imitato, copiato.