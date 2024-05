È doveroso per chi ha commesso una scortesia

: La sua traduzione letterale è "Scusa non richiesta, accusa manifesta", forma proverbiale in italiano insieme all'equivalente "Chi si scusa si accusa". Excusatio non petita, accusatio manifesta è un proverbio latino di origine medievale. Affannarsi a giustificare il proprio operato senza che sia richiesto può infatti essere considerato un unico indizio del fatto che si abbia qualcosa da nascondere, anche se si è realmente innocenti. Il senso di questa locuzione è: se non hai niente di cui giustificarti, non scusarti.

Italiano: Verbo: Intransitivo pronominale: scusarsi (vai alla coniugazione) . chiedere scusa. Sillabazione: scu | sàr | si. Pronuncia: IPA: /sku'zarsi/ . Etimologia / Derivazione: deriva da scusare . Sinonimi: giustificarsi, discolparsi. Contrari: accusarsi, incolparsi. Termini correlati: scusare, scusa.